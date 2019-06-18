Зеленский прокомментировал состояние Меркель на встрече в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо. Его слова с совместной пресс-конференции лидеров стран приводит Bild.

«Что касается миссис Меркель... Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», — заявил Зеленский.

Во время официальной церемонии в Берлине, когда Зеленский и Меркель ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать. Издание Spiegel отмечало, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары. В столице Германии была температура около 30 градусов тепла.

Меркель на пресс-конференции рассказала, что выпила три стакана воды, после чего стала чувствовать себя лучше.