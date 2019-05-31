Зеленский выложил фото во время тренировки в президентском спортзале

Зеленский выложил фото во время тренировки в президентском спортзале

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото с тренировки в тренажерном зале в администрации президента на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/ByHYjvjl7xh/

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — пошутил Зеленский в подписи. Вместе с ним на фото глава администрации Андрей Богдан и тренер.

В 2017 году президент Украины вел видеоблог на YouTube, в котором рассказывал о своем опыте занятий спортом.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело после сообщения о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента. Технику украли из комнаты, где проходят заседания СНБО. Позже бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, что технику экс-президент покупал за свой счет, ее вернули арендодателю и секретной информации на ней нет.