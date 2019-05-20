Зеленский во время инаугурации распустил Верховную раду

Роспуск Рады был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Украинские СМИ ранее публиковали проект указа о роспуске Рады и назначении выборов. Они могут пройти в середине июля

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В ходе церемонии в парламенте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду, передает корреспондент РБК.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — сказал новый глава государства после принесения присяги.

«Депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, я в этом вижу плюс, — заявил Зеленский перед этим. — Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем работать. Поэтому я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе».

По украинскому законодательству досрочно распустить Верховную раду президент может не позже чем за полгода до истечения сроков полномочий депутатов текущего созыва. В данном случае это 27 мая. Однако в последний момент возникла проблема в виде выхода фракции «Народного фронта» из правящей коалиции. По закону у партий есть 30 дней на то, чтобы сформировать новую коалицию.