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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Зеленский по-русски назвал условия окончания войны в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что главным шагом для достижения мира в Донбассе станет возвращение украинских военнопленных. Об этом он сказал после принятия присяги на Конституции Украины, трансляцию его выступления ведет РБК.

«Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — сказал он. Эти слова он произнес по-русски, остальная речь была на украинском языке.

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Что сможет и не сможет Владимир Зеленский на посту президента Украины

«Я могу вас заверить: для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов сделать все», — заключил президент. Он добавил, что готов «потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир».

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Инаугурация Владимира Зеленского. Как это было

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, заручившись поддержкой более чем 73% украинцев и оставив позади своего соперника — экс-президента Петра Порошенко.

Еще до инаугурации Зеленский неоднократно высказывался на тему разрешения конфликта на востоке Украины. Так, в конце апреля в его штабе говорили, что мир в Донбассе может наступить, если следовать предложениям России, однако подчеркивали, что произойти это должно на условиях Украины.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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