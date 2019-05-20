Зеленский по-русски назвал условия окончания войны в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что главным шагом для достижения мира в Донбассе станет возвращение украинских военнопленных. Об этом он сказал после принятия присяги на Конституции Украины, трансляцию его выступления ведет РБК.

«Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — сказал он. Эти слова он произнес по-русски, остальная речь была на украинском языке.

«Я могу вас заверить: для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов сделать все», — заключил президент. Он добавил, что готов «потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир».