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Офис президента Украины сообщил о купании Зеленского в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей администрации. Видео опубликовано в аккаунте офиса главы государства в Facebook.

Запись в facebook пользователя Офіс Президента України

Зеленский «лично проинспектировал температуру воды» в море перед началом рабочего дня, отмечается в комментарии к видеозаписи.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, в ходе визита Зеленский ознакомился с работой Одесского морского порта. Он также отметил, что кандидатура нового председателя главы области будет определена на открытом конкурсе.

Кроме того, глава государства посетил Херсон, где представил нового председателя областной госадминистрации Юрия Гусева, передает телеканал «112 Украина».

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Черное море
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