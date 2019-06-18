Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку – 2»

Позиции Киева и Берлина по проекту газопровода «Северный поток – 2» диаметрально противоположные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Трансляцию с мероприятия на YouTube вел телеканал NewsOne.

«Одновременно мы готовы к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу», — добавил украинский лидер. По словам Зеленского, сохранение транзита российского газа через территорию Украины является гарантией энергетической безопасности Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, отметила взаимосвязь реализации проекта «Северный поток – 2» и сохранения транзита российского газа через Украину. «Президент Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи «Северный поток – 2» и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом», — цитирует ее ТАСС.

Ранее Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук». Он также напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину, подписанный в 2009 году, истекает 31 декабря 2019 года.

В мае глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже если газопровод «Северный поток – 2» не будет завершен.