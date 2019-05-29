Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. А еще помогает не забронзоветь, не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» — написал глава республики на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию с надкушенной шаурмой.

Несколько дней назад Зеленский, поздравляя жителей Киева с Днем города, упомянул запах шаурмы возле метро, перечисляя то, что «делает Киев Киевом». Поздравление вызвало неоднозначую реакцию в соцсетях, многие пользователи раскритиковали президента, заявив, что шаурма никогда не была символом Киева.

Предпочтения политиков в еде и раньше становились поводом для народного негодования. В 2014 году многие жители Нью-Йорка были возмущены, что мэр города Билл де Блазио, зашедший в одну из местных пиццерий, стал есть пиццу с помощью ножа и вилки, а не руками, как обычно поступают настоящие нью-йоркцы. Мэру тогда тоже пришлось оправдываться в соцсетях и перед журналистами.