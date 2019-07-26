ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду

ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду

«Слуга народа» одержала победу, набрав больше голосов, чем все другие прошедшие в парламент партии вместе взятые. Партия Зеленского впервые в истории единолично сформирует правительство

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила обработку протоколов по итогам внеочередных выборов в Верховную раду. Победу одержала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов избирателей. Результаты обработки бюллетеней опубликованы на сайте ЦИК.

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, в ее активе 13,05% голосов. Третье место заняла партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Вслед за ней расположилась «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,10%). Еще одной партией, которая смогла преодолеть необходимый порог в 5% голосов, стал «Голос», которым руководит фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Партия набрала 5,82% голосов.

С учетом результатов по одномандатным округам, где большинство также получили соратники Зеленского, «Слуга народа» получает около 250 депутатских мандатов.