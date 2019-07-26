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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы на Украине ,  
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ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду
«Слуга народа» одержала победу, набрав больше голосов, чем все другие прошедшие в парламент партии вместе взятые. Партия Зеленского впервые в истории единолично сформирует правительство
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила обработку протоколов по итогам внеочередных выборов в Верховную раду. Победу одержала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов избирателей. Результаты обработки бюллетеней опубликованы на сайте ЦИК.

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На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, в ее активе 13,05% голосов. Третье место заняла партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Вслед за ней расположилась «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,10%). Еще одной партией, которая смогла преодолеть необходимый порог в 5% голосов, стал «Голос», которым руководит фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Партия набрала 5,82% голосов.

С учетом результатов по одномандатным округам, где большинство также получили соратники Зеленского, «Слуга народа» получает около 250 депутатских мандатов.

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Выборы в украинский парламент проводятся по смешанной системе. Из 424 депутатов 225 избираются по партийным спискам, а еще 199 — в мажоритарных округах. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. С самого начала подсчетов бюллетеней лидерство захватила «Слуга народа», которая на протяжении всего процесса обработки протоколов лишь увеличивала отрыв от конкурентов. Заручившись поддержкой большинства украинцев и застолбив за собой итоговую лидирующую позицию как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, партия Зеленского сможет впервые в истории единолично создать правительство.

Автор: Михаил Юшков
Теги: выборы, Верховная рада, Украина, Владимир Зеленский
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