Зеленский решил сделать Чернобыль туристическим магнитом и землей свободы

Президент Украины подписал указ, который открывает зеленый коридор для туристов. По мнению Зеленского, пора прекратить «отпугивать людей» от Чернобыльской зоны отчуждения и превратить ее в «землю свободы» и символ Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек экономического роста новой Украины. Об этом украинский лидер заявил по время церемонии передачи новой защитной арки для четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», — приводит слова Зеленского УНИАН.

По его словам, указ предусматривает создание зеленого коридора для туристов. Как пояснила президент, этот шаг позволит убрать предпосылки для мелкой коррупции. «Больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска», — пояснил Зеленский. Он добавил, что будет снят запрет на ведение видеосъемки в зоне отчуждения и ряд других ограничений.

По словам украинского президента, пора прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит». «Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», — сказал Зеленский.