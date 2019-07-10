Зеленский решил сделать Чернобыль туристическим магнитом и землей свободы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,36 -0,56 EUR Бирж. 71,25 -0,36 Brent 65,90 +2,50% USD Нал. 63,94 62,97 EUR Нал. 71,85 70,87 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1235 +0,0029 BTC/USD Бирж. 12 979,30 +388,30 IMOEX 2 828,69 +0,21% RTSI 1 406,39 +0,83% DJIA 26 974,44 +0,71% Nasdaq 8 225,23 +1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AT&T $38 (+12,76%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
Procter & Gamble $125 (+9,87%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
AT&T $38 (+12,76%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
Procter & Gamble $125 (+9,87%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 13:26
Медведев назвал «фиглярством» ситуацию вокруг телемоста с Украиной Политика, 17:10 Капитан «Крыльев Советов» завершил карьеру и перешел на тренерскую работу Спорт, 17:04 Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» Технологии и медиа, 17:03 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 17:00 ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Общество, 17:00 Мединский счел статью о Прохоровке попыткой «выиграть войну в мемуарах» Общество, 16:58 Самолет S7 приземлился в Калининграде из-за буйного пассажира Общество, 16:54 Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе Финансы, 16:49 Зеленский решил сделать Чернобыль туристическим магнитом и землей свободы Политика, 16:46 Bitcoin подорожал на 250% с начала года Крипто, 16:42 Польша отказала в экстрадиции сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Общество, 16:38 Как сократить затраты на ИТ-инфраструктуру: работающие лайфхаки Pro, 16:32 Индустрия моды как поле для внедрения инноваций Экономика инноваций, 16:31  Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 16:30
Политика ,  
0 
Зеленский решил сделать Чернобыль туристическим магнитом и землей свободы
Президент Украины подписал указ, который открывает зеленый коридор для туристов. По мнению Зеленского, пора прекратить «отпугивать людей» от Чернобыльской зоны отчуждения и превратить ее в «землю свободы» и символ Украины
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек экономического роста новой Украины. Об этом украинский лидер заявил по время церемонии передачи новой защитной арки для четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», — приводит слова Зеленского УНИАН.

По его словам, указ предусматривает создание зеленого коридора для туристов. Как пояснила президент, этот шаг позволит убрать предпосылки для мелкой коррупции. «Больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска», — пояснил Зеленский. Он добавил, что будет снят запрет на ведение видеосъемки в зоне отчуждения и ряд других ограничений.

По словам украинского президента, пора прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит». «Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», — сказал Зеленский.

Общество
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг на деньги ЕС

10 июля состоялась официальная церемония передачи Украине новой арки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, которую построила компания «Новарка» (совместное предприятие французских VINCI Construction и Bouygues Travaux Publics). Новый объект призван удерживать радиоактивные материалы и защищать существующий саркофаг от воздействия погоды, сказано на сайте компании. 

Авария на на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю мировой ядерной энергетики. Для изоляции разрушенного реактора в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие», более известный как саркофаг.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Чернобыль
Материалы по теме
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг на деньги ЕС
Общество
СК завел дело после избиения в Москве ликвидатора аварии в Чернобыле
Общество
Зеленский наградил показанных в сериале «Чернобыль» ликвидаторов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter