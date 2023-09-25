Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана

Жители Степанакерта перед отъездом из Нагорного Карабаха, 25 сентября.

В Армению из Нагорного Карабаха по состоянию на 16:00 мск переехали более 6,6 тысячи человек. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает жильем, сообщила пресс-служба армянского правительства.

По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из емх 144 683 — армяне. Это 99,74% населения НКР. 24 сентября советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в юрисдикции Азербайджана.