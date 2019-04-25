Общество , 12:46
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Последствия пожаров в Забайкальском крае. Фоторепортаж
Забайкальский край сильно пострадал от степных пожаров, которые начались 19 апреля и перекинулись на населенные пункты. В регионе введен режим ЧС. Более 30 человек получили травмы, один человек скончался в ожоговом центре, сгорело более 150 домов. Последствия пожаров — в фоторепортаже РБК
19 апреля в Забайкальском крае был введен режим ЧС из-за начавшихся там пожаров. Причины возгораний пока выясняются, однако врио губернатора Александр Осипов заявил, что два пожара пришли из-за границы, а именно из Монголии, из-за шквалистого ветра, а некоторые связаны с человеческим фактором
По данным Следственного комитета, пожары затронули 17 населенных пунктов. Было уничтожено более 150 жилых домов и более 5600 голов крупного скота
От пожаров пострадали 34 человека, восемь из них находятся в больницах, один человек скончался в ожоговом центре Читы, состояние четверых оценивается как тяжелое
Уничтожено 118 единиц техники
Ущерб составил почти 1 млрд руб.
Президент России Владимир Путин провел в Чите совещание, на котором заявил о необходимости подготовить план по восстановлению сгоревшего жилья и поручил выплатить компенсации людям, которые потеряли скот при пожарах