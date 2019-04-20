По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел

По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел

Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщает краевая прокуратура, по всем из них возбуждены уголовные дела по ст. 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В частности, дело возбуждено по факту пожара на двух чабанских стоянках. По информации ведомства, ущерб от возгорания имущества превысил 1 млн руб.

Пожар начался днем 19 апреля в местности Хужуртай сельского поселения Чиндалей. Возгорание тушили более ста человек, но из-за сильного ветра огонь распространился на местность Аца-Ула села Токчин и далее на две стоянки. В результате одна из них выгорела полностью, на другой имущество частично повреждено. Кроме того, пожар уничтожил несколько десятков голов скота. По данным ведомства, люди не пострадали.

19 апреля в Забайкалье из-за степных пожаров ввели режим ЧС. Губернатор региона Андрей Осипов заявлял, что некоторые пожары произошли из-за человеческого фактора. Как ранее отмечали в МЧС, часть из них пришла в Россию со стороны Монголии. По данным ведомства, огнем уничтожено 107 зданий, из них 88 — жилые дома. Там также отметили, что все пожары в 14 населенных пунктах региона ликвидированы. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.