СК опубликовал видео осмотра мест пожаров в Забайкалье

Следственный комитет на YouTube-канале опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, где произошли природные пожары.

Следователи-криминалисты провели осмотр мест происшествий с применением криминалистической техники.

Видео: Следственный комитет РФ

По данным СК, пожары затронули 17 населенных пунктов, огонь уничтожил около сотни жилых домов, более 110 фермерских и животноводческих хозяйств, два зернохранилища и более 5600 голов скота. Пострадали 34 человека, восемь из них госпитализировали. Ущерб от пожара, по предварительным данным, составил 280 млн руб.