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В Забайкальском крае из-за природных пожаров ввели режим ЧС

На территории Забайкальского края, где из-за природных пожаров пострадали несколько населенных пунктов, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели более 30 жилых домов. Всего в поселке находится 63 дома, из них 41 заброшенный. В населенном пункте проживают 53 человека, всех их эвакуировали и направили в пункт временного размещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как отмечает МЧС, тушение пожара затруднено из-за высокой температуры и порывистого ветра силой до 28 м/с со стороны Монголии.

Министерство направит к месту происшествия самолеты Бе-200 ЧС, вертолеты с водосливными устройствами и пожарный поезд с водой.

Врио главы Забайкалья Александр Осипов поручил оказать помощь жителям, чье имущество пострадало из-за пожаров, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теги: Забайкальский край, МЧС, режим ЧС, пожары
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