Жителям пострадавшего от пожаров Забайкалья досрочно выплатят пенсии

Жителям пострадавших от пожаров населенных пунктов в Забайкалье досрочно выплатят пенсию за май, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«В связи с чрезвычайной ситуацией пенсии за май будут выплачены пострадавшим досрочно в конце апреля. Объем финансирования составит более 18 млн руб., включая средства на перерасчет федеральной социальной доплаты к пенсии», — говорится в сообщении.

Всего в населенных пунктах, попавших в зону бедствия, проживают 1722 получателя пенсий и иных социальных выплат, подсчитали в ПФР.

Кроме того, среди пострадавших от пожаров насчитываются 197 пенсионеров, в том числе пять инвалидов, один ребенок-инвалид и один ветеран боевых действий, получающий ежемесячную денежную выплату.