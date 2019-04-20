Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

Власти устанавливают причины возгораний, из-за которых в Забайкальском крае пострадали девять населенных пунктов и более 150 домов. Об этом в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram правительства региона, рассказал врио губернатора Александр Осипов.
«Два пожара пришли к нам из-за границы», — сообщил чиновник, заметив, что сменилось направление и при шквалистом ветре огонь быстро распространился по территории России. В какой именно стране был зафиксирован очаг возгорания, он не уточнил. В краевом главке МЧС ранее отмечали, что некоторые природные пожары пришли со стороны Монголии.
Кроме того, продолжил Осипов, причиной еще ряда возгораний стал человеческий фактор. «В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, и он привел к пожару на улицах села», — рассказал врио главы региона. В другом месте, по его словам, тлели опилки. «Их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта», — сообщил Осипов.