Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

Причины пожаров, из-за которых в Забайкалье пострадали более 150 домов, выясняются. По меньшей мере два из них «пришли из-за границы», указал губернатор. В краевом главке МЧС отмечали: очаг возгорания был зафиксирован в Монголии

Фото: Светлана Павлова / ТАСС

Власти устанавливают причины возгораний, из-за которых в Забайкальском крае пострадали девять населенных пунктов и более 150 домов. Об этом в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram правительства региона, рассказал врио губернатора Александр Осипов.

«Два пожара пришли к нам из-за границы», — сообщил чиновник, заметив, что сменилось направление и при шквалистом ветре огонь быстро распространился по территории России. В какой именно стране был зафиксирован очаг возгорания, он не уточнил. В краевом главке МЧС ранее отмечали, что некоторые природные пожары пришли со стороны Монголии.

https://www.instagram.com/p/BwdDrwCItGu/

Кроме того, продолжил Осипов, причиной еще ряда возгораний стал человеческий фактор. «В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, и он привел к пожару на улицах села», — рассказал врио главы региона. В другом месте, по его словам, тлели опилки. «Их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта», — сообщил Осипов.