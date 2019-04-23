После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности

После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности

После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Ранее сообщалось, что 19–22 апреля из-за шквалистого ветра пожары перекинулись на населенные пункты. В регионе ввели режим ЧС. Как уточнили в управлении, 34 человека получили ожоги различной степени тяжести.

По предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил свыше 280 млн руб. Пожары затронули 17 населенных пунктов, сотни жилых и 13 нежилых помещений, 113 животноводческих хозяйств. Огнем были уничтожены два зернохранилища, 320 т кормов и 5,6 тыс. голов скота.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Так, в ближайшее время специалисты проведут осмотры мест пожаров с применением специальной техники, допросят местных жителей, работников районных администраций и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания, а также изымут необходимые документы.