Путин счел тяжелой борьбу с пришедшими из-за рубежа пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прибыл в Забайкальский край, где 19 апреля из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. На совещании в Чите с врио главы региона Александром Осиповым и главой МЧС Евгением Зиничевым президент заявил о том, что трудно реагировать на пожары, которые приходят из-за границы. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы государства, с начала весны ситуация с пожарами сложилась тяжелая. Он отметил, что в Забайкалье 17 населенных пунктов были охвачены огнем. При этом Путин похвалил региональные власти за проделанную работу в вопросе борьбы с пожарами.

Кроме того, президент особо отметил тот факт, что спасателям и властям удалось избежать жертв среди населения. Он также заявил о необходимости подготовить план по восстановлению сгоревшего жилья и поручил выплатить компенсации людям, которые потеряли скот при пожарах.

​В свою очередь Осипов сообщил президенту, что общий ущерб от лесных пожаров оценивается в 1 млрд руб., а медицинская помощь была оказана 85 жителям. Глава МЧС заявил, что ведомство со своей стороны готово представить предложения, направленные на борьбу с пожарами в России.