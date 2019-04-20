В Забайкалье число пострадавших от пожаров домов превысило 150

Число домов, пострадавших от пожаров в Забайкальском крае, достигло 152. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего огнем повреждены 152 дома, из них 98 — жилых», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщали, что из-за пожаров пострадали 17 человек. Восемь из них госпитализировали. При этом спасатели потушили возгорания в одиннадцати населенных пунктах из четырнадцати.

Глава МЧС Евгений Зиничев ранее докладывал, что в результате пожаров пострадало 130 зданий, из которых 87 жилых домов. При этом 77 человек эвакуировали. Министр отметил, что причиной возгораний мог стать пал травы. По его словам, использование авиации для тушения затруднено из-за погодных условий. Зиничев добавил, что при этом большая часть водоемов еще скована льдом.