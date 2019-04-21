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Число пострадавших от природных пожаров в Забайкалье выросло до 29

Во время природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек, говорится в сообщении регионального Минздрава. Ранее было известно о 27 пострадавших.

Как передает ведомство, госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в реанимации. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, еще двух — крайне тяжелое. У остальных — средней степени тяжести.

По данным МЧС, огонь уничтожил 94 жилых дома и 68 животноводческих хозяйств, что привело к гибели более 3,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве также рассказали, что спасатели предотвратили распространение огня от пала сухой растительности на более 10 тыс. жилых домов, в которых проживают 47,5 тыс. человек.

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19 апреля из-за степных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Как заявил губернатор Андрей Осипов, некоторые пожары произошли из-за человеческого фактора. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, возможной причиной является пал травы. В ведомстве отмечали, что часть пожаров пришла из-за границы, в частности, со стороны Монголии.

Как ранее сообщили власти Забайкалья, из-за пожаров имущество потеряли 289 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

 

Теги: Забайкалье, пожары, пострадавшие
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