Движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту отменили

После приостановки движения по Крымскому мосту из-за ночного ЧП Минтранс распорядился не отправлять на полуостров пассажирские автобусы. Движение поездов по мосту восстановили утром 17 июня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту отменено до распоряжения Минтранса, сообщил РБК оператор «Единого информационного центра автовокзалов Краснодарского края».

«Да, пришла телефонограмма, закрыто движение на Крымский мост, автобусы не выпускать», — подтвердила оператор.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке движения по Крымскому мосту в ночь на понедельник, 17 июня, из-за «чрезвычайного происшествия» в районе 145-й опоры моста. Аксенов и Минтранс попросили жителей и гостей полуострова пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности».

Минтранс также сообщил, что повреждено дорожное полотно на пролетах моста, отметив, что сами конструкции пролетов «находятся на своих опорах».

Подробностей о том, что именно произошло на мосту, власти не сообщали, однако известно, что два человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы и сейчас находится в реанимации.

«РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщал, что мост атаковали морские дроны и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

Baza опубликовала фотографии, судя по которым один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем, размахом в широкой части около 2 м.

Помимо автомобильного движения, после ЧП было приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью и движение поездов. Железнодорожное движение по мосту восстановили после 9 утра, поезда в Крым и из Крыма следуют с опозданием.