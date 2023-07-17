Теракт на Крымском мосту , 0 Поделиться Поделиться В новых регионах отменили комендантский час для поездок в Крым Власти ДНР, Херсонской и Запорожской области отменили комендантский час для поездок в Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС В ДНР, Запорожской и Херсонских областях для проезжающих в Крым не будет действовать комендантский час. Об отмене ограничений для поездок первым сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Позже об отмене ограничений сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. В Херсонской области для движения машин по сухопутному коридору отменили комендантский час. Ограничение не действует на маршрутах: Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь.

Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь. adv.rbc.ru Также об отмене комендантского часа сообщил и глава Запорожской области Александр Балицкий. adv.rbc.ru В Запорожской области действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой

на автомобильную дорогу М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Материал дополняется