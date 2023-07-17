В новых регионах отменили комендантский час для поездок в Крым
Власти ДНР, Херсонской и Запорожской области отменили комендантский час для поездок в Крым
В ДНР, Запорожской и Херсонских областях для проезжающих в Крым не будет действовать комендантский час. Об отмене ограничений для поездок первым сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Позже об отмене ограничений сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
В Херсонской области для движения машин по сухопутному коридору отменили комендантский час.
Ограничение не действует на маршрутах:
- Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь.
- Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.
Также об отмене комендантского часа сообщил и глава Запорожской области Александр Балицкий.
В Запорожской области действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться
- на автомобильную дорогу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой
- на автомобильную дорогу М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
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