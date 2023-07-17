Из Крыма и в Крым с задержкой идут 11 поездов

Перевозчик назвал поезда, которые задерживаются в Крым и из него

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из Крыма и в Крым идут с задержкой 11 поездов. Об этом говорится в сообщении компании «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает маршруты в Крым.

В Крым: поезд № 396 Волгоград — Симферополь: задержка более пяти часов;

поезд № 174 Москва — Евпатория: задержка более пяти часов;

поезд № 99 Ростов — Симферополь: задержка более четырех часов,

поезд № 177 Москва — Симферополь: задержка около пяти часов;

поезд № 028 Москва — Симферополь: задержка около четырех часов;

поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория: задержка более одного часа;

поезд № 184 Мурманск — Севастополь (с прицепными вагонами Архангельск/Обозерская — Севастополь) задержка около двух часов. Из Крыма: поезд № 178 Симферополь — Москва: задержка более четырех часов;

поезд № 092 Севастополь — Москва: задержка более пяти часов;

поезд № 176 Симферополь — Москва: задержка менее одного часа;

поезд № 183 Севастополь — Мурманск (с прицепными вагонами Севастополь — Архангельск/Обозерская): задержка около полутора часов.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва. Их совершили украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста. Из-за взрыва один легковой автомобиль врезался в конструкции моста — погибли два человека, мужчина и женщина, которые сидели впереди. Ребенок, который ехал сзади, пострадал — его увезли в больницу.

Во время взрывов железнодорожная часть моста не пострадала, но движение поездов на несколько часов приостанавливали. В 09.00 поездам снова разрешили проезжать по мосту.