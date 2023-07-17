Власти Ростова поручили перенаправить трафик в Крым через новые регионы

В Ростовской области принимают меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — написал он.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.

Подробности происшествия власти пока не раскрывают. Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии, на которых видно, как один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем, размахом в широкой части около 2 м. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту напомнило о словах главы ведомства Кирилла Буданова, назвавшего объект «излишней конструкцией». «Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем», - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов дал изданию «Суспільне».

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.