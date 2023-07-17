Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в больницу в Темрюке

Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Девочку, которая пострадала в ЧП на Крымском мосту, доставили в больницу в Темрюке, сообщает «РИА Новости». Она находится в реанимации. Врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста. Подробности происшествия власти пока не раскрывают.

При ЧП пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом приостановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. В Минтрансе заявили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — отметили в ведомстве.