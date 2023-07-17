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Керченская паромная переправа возобновила работу

Оперштаб: Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Движение по паромной переправе со стороны Краснодарского края в Крым возобновлено, сообщает краевой оперштаб в своем телеграм-канале.

«Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа возобновила работу
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Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Крыма Сергей Аксенов призывал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов. Движение паромов между Кубанью и Крымом также было остановлено.

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