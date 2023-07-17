Власти рассказали о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

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Девочка, пострадавшая после взрыва на Крымском мосту, находится в сознании и самостоятельно дышит. Об этом сообщила в своем Telegram вице-премьер Краснодарского края Анна Минькова.

«Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ», — написала она.

В Темрюк прилетели специалисты из детской краевой клинической больницы. На месте они проведут консилиум и примут решение о дальнейшем лечении и возможности перевести девочку в другую больницу.

«Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — написала Минькова.

Девочка ехала с родителями в машине в момент, когда на Крымском мосту произошел взрыв. Автомобиль врезался в конструкции моста — родители девочки погибли. Девочка была ранена, ее госпитализировали.

Взрыв произошел в 3.05 ночи. По данным Национального антитеррористического комитета, взрыв осуществили украинские спецслужбы. Они использовали для этого два надводных беспилотника. Из-за взрыва был поврежден один пролет автомобильной части моста. Железнодорожная часть не пострадала, по ней уже запустили поезда в Крым и из него.