В Крыму возобновили движение по железнодорожному мосту

Движение поездов по Крымскому мосту после ночного происшествия восстановили, сообщил оператор железных дорог. В результате ночного ЧП — власти не уточняли, что именно произошло, — повреждена автомобильная часть моста, двое погибли

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», обслуживающая это направление.

«Первый поезд № 178 Симферополь — Москва уже отправился со станции Керчь Южная — Новый парк по Крымскому мосту. По состоянию на 9:00 задерживаются несколько поездов», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что задерживаются поезда из Волгограда и Москвы, следовавшие в Симферополь, из Москвы и Санкт-Петербурга, следовавшие в Евпаторию, а также поезд Севастополь — Москва.

ЧП произошло в районе 145-й опоры Крымского моста, говорил глава Крыма Сергей Аксенов, движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.

Подробности происшествия власти пока не раскрывают. Судя по опубликованным телеграм-каналом Baza фотографиям, один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем, размахом в широкой части около 2 м. «РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщал, что мост атаковали морские дроны и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов. Движение паромов между Кубанью и Крымом также было остановлено.

В минтуризма Крыма развернули оперативный штаб для помощи туристам, открыта горячая линия ведомства: 8 (800) 511-80-18.