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Выборы президента России ,  
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Кремль назвал возможный срок предложения кандидатуры премьера

Песков: Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин может сегодня предложить кандидатуру нового премьер-министра, этого «вполне можно ожидать», сказал Дмитрий Песков. С 2020 года российское правительство возглавляет Михаил Мишустин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / ТАСС)

Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая, в день своей инаугурации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вполне можно ожидать. Сегодня кабинет министров сложит свои полномочия, они все превратятся в исполняющих обязанности», — сказал он «Первому каналу».

Отвечая на вопрос, присутствуют ли возможные кандидаты в Андреевском зале, где проходит инаугурация, Песков сказал: «Наверняка. Хотя мы узнаем вместе с вами».

Началась церемония инаугурации Путина
Политика
Фото:Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters

После церемонии у Путина запланировано несколько рабочих встреч, добавил он.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. Глава государства назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации).

Госагентства писали, что нижняя палата парламента может утвердить кандидатуру премьера 10 мая.

С января 2020 года правительство возглавляет Михаил Мишустин. Накануне он встречался с Путиным и заявил, что правительство гордится быть частью его команды. Президент поблагодарил членов кабмина и подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития. Сегодня он вступает в должность главы государства пятый раз.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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12+

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