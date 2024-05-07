Захарова назвала «скалозубством» бойкот Британией инаугурации Путина

Отказ Великобритании посылать своих представителей на церемонию инаугурации Владимира Путина на пост президента России является скалозубством, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Великобритании, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию инаугурации Путина. С такими же заявлениями выступили США и Канада. Не будет на мероприятии и посла ЕС, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Церемонию пропустят и представители других стран. На инаугурацию не приедет премьер Армении Никол Пашинян.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации]», — сказала Захарова.

Церемония инаугурации Путина на пост президента России пройдет 7 мая. Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа.

США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но, несмотря на это, признают Путина президентом страны. Европарламент в конце апреля принял резолюцию, в которой назвал выборы президента России недемократическими.

Кремль отверг оценку Соединенных Штатов относительно выборов.