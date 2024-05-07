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Выборы президента России ,  
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Захарова назвала «скалозубством» бойкот Британией инаугурации Путина

Захарова сочла скалозубством отказ Британии от присутствия на инаугурации Путина
Сюжет
Выборы президента России

Отказ Великобритании посылать своих представителей на церемонию инаугурации Владимира Путина на пост президента России является скалозубством, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Великобритании, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию инаугурации Путина. С такими же заявлениями выступили США и Канада. Не будет на мероприятии и посла ЕС, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Церемонию пропустят и представители других стран. На инаугурацию не приедет премьер Армении Никол Пашинян.

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации]», — сказала Захарова.

Представители ЕС и Великобритании не приедут на инаугурацию Путина
Политика
Владимир Путин

Церемония инаугурации Путина на пост президента России пройдет 7 мая. Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа.

США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но, несмотря на это, признают Путина президентом страны. Европарламент в конце апреля принял резолюцию, в которой назвал выборы президента России недемократическими.

Кремль отверг оценку Соединенных Штатов относительно выборов.

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Владимир Путин Великобритания инаугурация Мария Захарова МИД
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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