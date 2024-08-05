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Протесты в Бангладеш и отставка премьера. Фоторепортаж

В Бангладеш продолжаются массовые протесты. Участники выступают против системы квот, которая бронирует треть мест в государственном секторе за ветеранами войны за независимость. Что происходит в стране — в фоторепортаже РБК
Студенческие волнения в Бангладеш начались в июле. Демонстранты выступают против системы квот, по которой почти треть (30%) государственных должностей бронируется за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году.
Фото: Sazzad Hossain / Keystone / Global Look Press

Студенческие волнения в Бангладеш начались в июле. Демонстранты выступают против системы квот, по которой почти треть (30%) государственных должностей бронируется за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году.

Протестующие&nbsp;считают систему квот дискриминационной, тем более что в стране высокий уровень безработицы (5,1% в 2023 году). По их мнению, она на руку сторонникам премьера Шейх Хасины, чья партия &laquo;Авами Лиг&raquo; возглавила движение за независимость.&nbsp;
Фото: Md Zakir Hossain Keystone / Global Look Press

Протестующие считают систему квот дискриминационной, тем более что в стране высокий уровень безработицы (5,1% в 2023 году). По их мнению, она на руку сторонникам премьера Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость. 

В 2018 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов. Однако в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение, после чего и начались волнения.
Фото: Sazzad Hossain / Keystone / Global Look Press

В 2018 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов. Однако в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение, после чего и начались волнения.

Помимо отмены системы квот, демонстранты потребовали отставки премьера и формирования нового правительства.
Фото: Habibur Rahman / IMAGO / Global Look Press

Помимо отмены системы квот, демонстранты потребовали отставки премьера и формирования нового правительства.

76-летняя премьер&nbsp;Хасина находится у власти с 2009 года. В январе этого года ее переизбрали на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы. На фоне протестов премьер подала в отставку и улетела из страны. Как пишет&nbsp;News18, Хасина находится в Индии. По информации&nbsp;The Hindu, она попросила убежище в Великобритании.&nbsp;
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

76-летняя премьер Хасина находится у власти с 2009 года. В январе этого года ее переизбрали на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы.

На фоне протестов премьер подала в отставку и улетела из страны. Как пишет News18, Хасина находится в Индии. По информации The Hindu, она попросила убежище в Великобритании. 

Беспорядки в Бангладеш продолжаются, на&nbsp;улицы вышли тысячи человек. По всей стране вспыхнули столкновения между активистами Антидискриминационного студенческого движения, правящей &laquo;Народной лиги&raquo; и полицией.&nbsp;
Фото: Habibur Rahman / Keystone / Global Look Press

Беспорядки в Бангладеш продолжаются, на улицы вышли тысячи человек. По всей стране вспыхнули столкновения между активистами Антидискриминационного студенческого движения, правящей «Народной лиги» и полицией. 

Еще до отставки премьера правительство объявило&nbsp;общенациональный комендантский час, а также направило военных для подавления беспорядков. Как писала The Guardian, в стране с перебоями работает мобильная связь, а мобильный интернет и социальные сети заблокированы.
Фото: Mamunur Rashid / NurPhoto / Reuters

Еще до отставки премьера правительство объявило общенациональный комендантский час, а также направило военных для подавления беспорядков. Как писала The Guardian, в стране с перебоями работает мобильная связь, а мобильный интернет и социальные сети заблокированы.

Силовики используют против демонстрантов боевые патроны и слезоточивый газ.
Фото: Abul Hayat Rahadh / Keystone / Global Look Press

Силовики используют против демонстрантов боевые патроны и слезоточивый газ.

В столичном&nbsp;районе Джатрабари силовики&nbsp;застрелили трех протестующих, сообщает издание Prothomalo.
Фото: Reuters

В столичном районе Джатрабари силовики застрелили трех протестующих, сообщает издание Prothomalo.

Всего в результате протестов погибли почти 100 человек, сотни ранены, пишет AP.
Фото: Zabed Hasnain Chowdhury / NurPhoto / Reuters

Всего в результате протестов погибли почти 100 человек, сотни ранены, пишет AP.

В стране было прервано телевещание: протестующие&nbsp;ворвались в штаб-квартиру государственной вещательной компании Bangladesh Television и подожгли ее. Сайты правительства, Центробанка и полиции страны были взломаны.&nbsp; Также демонстранты ворвались в резиденцию премьера &laquo;Ганабхабан&raquo; и стали выносить оттуда вещи.
Фото: Habibur Rahman / Keystone / Global Look Press

В стране было прервано телевещание: протестующие ворвались в штаб-квартиру государственной вещательной компании Bangladesh Television и подожгли ее. Сайты правительства, Центробанка и полиции страны были взломаны. 

Также демонстранты ворвались в резиденцию премьера «Ганабхабан» и стали выносить оттуда вещи.

5 августа главнокомандующий армии&nbsp;генерал Вакар-уз-Заман объявил о формировании в стране временного правительства.&nbsp;По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны.
Фото: Sazzad Hossain / Keystone / Global Look Press

5 августа главнокомандующий армии генерал Вакар-уз-Заман объявил о формировании в стране временного правительства. По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны.

Ряд стран, в том числе США, рекомендовали&nbsp;гражданам не посещать Бангладеш. Индия из-за беспорядков эвакуировала из страны 4,5 тыс. студентов.
Фото: Fatima Tuj Johora / Keystone / Global Look Press

Ряд стран, в том числе США, рекомендовали гражданам не посещать Бангладеш. Индия из-за беспорядков эвакуировала из страны 4,5 тыс. студентов.

Россиян в Бангладеш около 5 тыс. человек, сообщили РБК в посольстве России в Дакке. Большинство из них задействованы в стротельстве АЭС &laquo;Руппур&raquo;, проект реализует &laquo;Росатом&raquo;.
Фото: Zabed Hasnain Chowdhury / Keystone / Global Look Press

Россиян в Бангладеш около 5 тыс. человек, сообщили РБК в посольстве России в Дакке. Большинство из них задействованы в стротельстве АЭС «Руппур», проект реализует «Росатом».

По информации посольства России в Дакке, россияне&nbsp;во время беспорядков не пострадали, сообщил МИД.&nbsp;Москва считает происходящее внутренним делом страны и вместе тем рассчитывает, что внутриполитические процессы в этом дружественном государстве как можно скорее вернутся&nbsp;в конституционное русло, добавили в ведомстве.&nbsp;
Фото: Niamul Rifat / Anadolu / Reuters

По информации посольства России в Дакке, россияне во время беспорядков не пострадали, сообщил МИД. Москва считает происходящее внутренним делом страны и вместе тем рассчитывает, что внутриполитические процессы в этом дружественном государстве как можно скорее вернутся в конституционное русло, добавили в ведомстве. 

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