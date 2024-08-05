Протесты в Бангладеш и отставка премьера. Фоторепортаж
В Бангладеш продолжаются массовые протесты. Участники выступают против системы квот, которая бронирует треть мест в государственном секторе за ветеранами войны за независимость. Что происходит в стране — в фоторепортаже РБК
Студенческие волнения в Бангладеш начались в июле. Демонстранты выступают против системы квот, по которой почти треть (30%) государственных должностей бронируется за родственниками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году.
Протестующие считают систему квот дискриминационной, тем более что в стране высокий уровень безработицы (5,1% в 2023 году). По их мнению, она на руку сторонникам премьера Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.
В 2018 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов. Однако в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение, после чего и начались волнения.
Помимо отмены системы квот, демонстранты потребовали отставки премьера и формирования нового правительства.
76-летняя премьер Хасина находится у власти с 2009 года. В январе этого года ее переизбрали на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы.
На фоне протестов премьер подала в отставку и улетела из страны. Как пишет News18, Хасина находится в Индии. По информации The Hindu, она попросила убежище в Великобритании.
Беспорядки в Бангладеш продолжаются, на улицы вышли тысячи человек. По всей стране вспыхнули столкновения между активистами Антидискриминационного студенческого движения, правящей «Народной лиги» и полицией.
Еще до отставки премьера правительство объявило общенациональный комендантский час, а также направило военных для подавления беспорядков. Как писала The Guardian, в стране с перебоями работает мобильная связь, а мобильный интернет и социальные сети заблокированы.
Силовики используют против демонстрантов боевые патроны и слезоточивый газ.
В столичном районе Джатрабари силовики застрелили трех протестующих, сообщает издание Prothomalo.
Всего в результате протестов погибли почти 100 человек, сотни ранены, пишет AP.
В стране было прервано телевещание: протестующие ворвались в штаб-квартиру государственной вещательной компании Bangladesh Television и подожгли ее. Сайты правительства, Центробанка и полиции страны были взломаны.
Также демонстранты ворвались в резиденцию премьера «Ганабхабан» и стали выносить оттуда вещи.
5 августа главнокомандующий армии генерал Вакар-уз-Заман объявил о формировании в стране временного правительства. По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны.
Ряд стран, в том числе США, рекомендовали гражданам не посещать Бангладеш. Индия из-за беспорядков эвакуировала из страны 4,5 тыс. студентов.
Россиян в Бангладеш около 5 тыс. человек, сообщили РБК в посольстве России в Дакке. Большинство из них задействованы в стротельстве АЭС «Руппур», проект реализует «Росатом».
По информации посольства России в Дакке, россияне во время беспорядков не пострадали, сообщил МИД. Москва считает происходящее внутренним делом страны и вместе тем рассчитывает, что внутриполитические процессы в этом дружественном государстве как можно скорее вернутся в конституционное русло, добавили в ведомстве.
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