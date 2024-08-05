Протесты в Бангладеш и отставка премьера. Фоторепортаж

76-летняя премьер Хасина находится у власти с 2009 года. В январе этого года ее переизбрали на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы.

На фоне протестов премьер подала в отставку и улетела из страны. Как пишет News18, Хасина находится в Индии. По информации The Hindu, она попросила убежище в Великобритании.