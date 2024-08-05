Бангладешские силовики застрелили трех протестующих в Дакке
Сотрудники силовых ведомств Бангладеш застрелили трех протестующих в столичном районе Джатрабари, сообщает издание Prothomalo.
Все трое погибших — мужчины от 24 до 30 лет.
По данным издания, столкновения между протестующими и силовиками продолжаются в столице с утра. Днем сотрудники правоохранительных органов начали стрелять по активистам резиновыми пулями и снарядами со слезоточивым газом.
Армию Бангладеш сопровождают представители Батальона вооруженной полиции (Armed Police Battalion (APBn)) и Rapid Action Battalion (RAB) — это подразделение полиции Бангладеш, которое занимается борьбой с преступностью и терроризмом.
Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.
В июле полиция Бангладеш начала применять боевые патроны для разгона демонстрантов в Дакке. Митинги стали сопровождаться столкновениями с силовиками, как передает NDTV, число жертв превысило 300, только за 4 августа погибли и получили ранения почти 100 человек.
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