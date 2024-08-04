Правительство Бангладеш объявило комендантский час в связи с протестами

Дакка, Бангладеш (Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

По меньшей мере 32 человека погибли и десятки получили ранения в ходе протестов в Бангладеш 4 августа. В связи с беспорядками Министерство внутренних дел объявило бессрочный общенациональный комендантский час с 18:00 (15:00 мск), сообщает Banglanews24.

«Комендантский час введен во всех районных городах, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах, включая столицу», — говорится в сообщении МВД Бангладеш.

Кроме того, правительство страны приказало отключить мобильный интернет во второй раз за три недели.

Ранее по всей стране вновь вспыхнули столкновения между активистами Антидискриминационного студенческого движения, правящей «Народной лиги» и полицией. Единственное требование демонстрантов — отставка правительства.

Они призвали граждан не платить налоги и коммунальные платежи и попросили иностранных рабочих прекратить отправку денежных переводов домой, чтобы надавить на премьера Шейх Хасину и ее кабинет и заставить уйти в отставку.

В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и бросила светошумовые гранаты для разгона протестующих. По сообщению суперинтенданта районной больницы Абу Хена Мохаммада Джамаля, некоторые протестующие были доставлены в больницу с пулевыми ранениями. В полиции заявили, что не стреляли в демонстрантов.

В июле по меньшей мере 150 человек были убиты, тысячи ранены и около 10 тыс. арестованы в Бангладеш на фоне демонстраций студенческих групп, протестующих против квот на государственные должности. Reuters отмечал, что доступ в интернет в Бангладеш был заблокирован: веб-сайты бангладешских СМИ не обновлялись, а их аккаунты в социальных сетях оставались неактивными.

Протесты приостановились после того, как Верховный суд отменил большинство квот, но 4 августа студенты вернулись на улицы, требуя отставки правительства.