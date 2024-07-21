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Политика ,  
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Власти США рекомендовали американцам не посещать Бангладеш

Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок для своих граждан в Бангладеш до четвертого, самого высокого, сообщает Reuters.

В ведомстве призвали американцев отказаться от визитов в эту страну на фоне продолжающихся протестов. Американским чиновникам, которые работают в Бангладеш, разрешили добровольный выезд из республики.


В Бангладеш полиция начала применять боевые патроны по демонстрантам
Политика

Масштабные протесты в Бангладеш продолжаются уже несколько дней, 20 июля полиция начала применять боевые патроны по демонстрантам. Протестующие требуют свернуть систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. По мнению демонстрантов, система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

Акции протестов усилились, когда в кампусе университета в столице страны Дакки погибли несколько человек в результате столкновений между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами.

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Теги
Госдепартамент США США Бангладеш
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