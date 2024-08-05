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Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов

Находившаяся у власти 15 лет премьер ушла в отставку на фоне длящихся свыше месяца протестов, которые в последнее время сопровождались насилием. Армия объявила о создании временного правительства

Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов
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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов, сообщает Би-би-си.

Утром 5 августа протестующие ворвались на территорию резиденции премьера. По данным CNN News18, глава правительства улетела в Индию.

Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.

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Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

Позднее митинги стали сопровождаться столкновениями с силовиками, как передает NDTV, число жертв превысило 300, только за 4 августа погибли и получили ранения почти 100 человек.

76-летняя Хасина была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бангладеш массовые протесты премьер-министр отставка
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