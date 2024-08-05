Армия Бангладеш объявила о создании временного правительства
В Бангладеш будет сформировано временное правительство. Об этом объявил главком армии генерал Вакар-уз-Заман, передает местное издание Prothom Alo.
По его словам, виновники всех убийств и погромов будут наказаны. «Верьте в армию. Мы провели встречи с лидерами политических партий», — заявил он.
На фоне протестов в стране из Бангладеш уехала премьер-министр страны Шейх Хасина. Она подала в отставку и улетела на вертолете в Индию. Протестующие утром 5 августа ворвались на территорию резиденции премьера.
Митинги в стране начались в конце июня, их участники (в первую очередь студенты) требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.
В итоге на акциях возникли лозунги с призывом к отставке Хасины. На фоне роста напряженности в стране ввели комендантский час и отключили мобильный интернет, что привело к $10 млрд ущерба экономике страны.
По данным NDTV, в ходе протестов погибли свыше 300 человек, среди них и демонстранты, и полицейские. Daily Star передает, что 5 августа погибли по меньшей мере шестеро человек.
76-летняя Хасина была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.
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