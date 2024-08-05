News18 узнал, что премьер Бангладеш экстренно вылетела в Индию

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина прилетела в Индию после ухода в отставку, сообщает телеканал News18 со ссылкой на индийских полицейских.

«Полиция Трипуры (штат в Индии. — РБК) подтверждает, что Шейх Хасина прибыла в Агарталу после отставки с поста премьер-министра Бангладеш», — уточнили в X (Twitter) телеканала.

Хасина подала в отставку на фоне протестов. Утром 5 августа демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера, после чего ей пришлось экстренно улететь. Как ранее сообщил News18, она могла вылететь в Финляндию. Затем телеканал на своем сайте сообщил, что Хасина отправилась в Лондон, а в своем X — что в Дели. Трипура граничит с Бангладеш.

Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.

Протесты в стране начались в конце июня. Их участники потребовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся за независимость страны в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

Митинги усугубились столкновениями с полицией. Число жертв протестов превысило 300, только за 4 августа погибли и получили ранения почти 100 человек.

76-летняя Хасина была у власти с 2009 года. В январе 2024 года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.