 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дипломаты рассказали, сколько россиян находятся в протестующем Бангладеш

Посольство России — РБК: 5 тыс. россиян живут в протестующем Бангладеш
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Около 5 тыс. россиян находятся в Бангладеш, где продолжаются протесты из-за недовольства жителей решениями властей, что уже привело к отставке премьера, сообщили РБК в посольстве России в Дакке.

«В Бангладеш находятся около 5 тыс. граждан России. Большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур» (проект реализует ГК «Росатом»)», — уточнили в дипмиссии.

РБК направил запрос в госкорпорацию «Росатом».

В столице Бангладеш из-за протестов закрыли международный аэропорт
Общество
Фото:Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку.

По данным Prothomalo, с утра понедельника между протестующими и силовиками продолжаются столкновения, сотрудники правоохранительных органов применяют по участникам акции резиновые пули и снаряды со слезоточивым газом. Демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера, после чего ей пришлось экстренно улететь в Индию.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев

Курс биткоина упал ниже $50 тыс

Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья

Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Бангладеш россияне АЭС новости
Материалы по теме
Бангладешские силовики застрелили трех протестующих в Дакке
Общество
Взяли стул и рыбу: протестующе ворвались в резиденцию премьера Бангладеш
Политика
Протесты в Бангладеш, на фоне которых ушла в отставку премьер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
В России признали нежелательным Фонд Конрада АденауэраПолитика, 17:08
В Белгородской области дроны атаковали три автомобиля на дорогеПолитика, 17:08
Суд заочно приговорил к 19 годам киллера за убийство ЯпончикаОбщество, 16:59
После задержания директора на допрос увезли сотрудников парка «Патриот»Общество, 16:56
Жителя Магадана приговорили к тюрьме за призывы «уничтожать русских»Общество, 16:53
В России «исправили» аниме, прошедшее цензуру в КитаеТехнологии и медиа, 16:52
Американские акции рухнули на старте торгов на ожиданиях рецессииИнвестиции, 16:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байлз впервые проиграла в финале. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 16:40
Филиппинцу пообещали квартиру и пожизненный запас еды за золото ОлимпиадыСпорт, 16:30
NYT узнала, как обмененные супруги из России скрывались и вели арт-бизнесПолитика, 16:28
The Hindu сообщила, что экс-премьер Бангладеш просит убежища в БританииПолитика, 16:26
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Задержание подозреваемых в нападении на боксера Двали в Крыму. ВидеоОбщество, 16:22
Активы директора парка «Патриот» арестовали по делу о хищенииПолитика, 16:15