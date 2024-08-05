Дипломаты рассказали, сколько россиян находятся в протестующем Бангладеш

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Около 5 тыс. россиян находятся в Бангладеш, где продолжаются протесты из-за недовольства жителей решениями властей, что уже привело к отставке премьера, сообщили РБК в посольстве России в Дакке.

«В Бангладеш находятся около 5 тыс. граждан России. Большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур» (проект реализует ГК «Росатом»)», — уточнили в дипмиссии.

РБК направил запрос в госкорпорацию «Росатом».

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку.

По данным Prothomalo, с утра понедельника между протестующими и силовиками продолжаются столкновения, сотрудники правоохранительных органов применяют по участникам акции резиновые пули и снаряды со слезоточивым газом. Демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера, после чего ей пришлось экстренно улететь в Индию.