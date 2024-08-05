Взяли стул и рыбу: протестующе ворвались в резиденцию премьера Бангладеш

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Протестующие в Бангладеш ворвались в резиденцию премьер-министра — «Ганабхабан». На кадрах видно, как они пытаются сначала таранить ворота на входе, потом — обнимаются с солдатами. Затем им удается протаранить ворота, и протестующие врываются на территорию. После этого началось разграбление резиденции.

Премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и улетела в Индию. Армия страны заявила о формировании временного правительства.