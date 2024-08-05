The Hindu сообщила, что экс-премьер Бангладеш просит убежища в Британии

Премьер Бангладеш уехала из страны, покинув свой пост на фоне протестов. Их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов войны за независимость 1971 года

Шейх Хасина (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Подавшая в отставку с поста премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании, сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники.

Хасину сопровождает ее сестра Рехана, у которой уже есть британское гражданство. The Hindu передает, что транспортный самолет C-130 ВВС Бангладеш с Хасиной некоторое время назад приземлился на авиабазе Хиндон рядом с индийским Газиабадом, который находится на севере страны в штате Уттар-Прадеш.

На фоне протестов в Бангладеш Хасина подала в отставку. Утром 5 августа она уехала из страны. The Hindu пишет, что в этот момент протестующие ворвались в ее резиденцию. Она прибыла в Индию на армейском вертолете. 76-летняя Хасина находилась у власти с 2009 года, в январе 2024-го ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.

Протесты в стране начались в конце июня. Их участники, среди них в первую очередь студенты, стали требовать положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Позже начались столкновения между студентами-активистами в Университете Дакки, крупнейшем в стране, и полицией и сторонниками действующего правительства, отмечает NDTV.

Главком армии Бангладеш генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в стране будет сформировано временное правительство. Он обещал, что виновники всех убийств и погромов будут наказаны. По данным NDTV, в ходе протестов погибли более 300 человек, среди них как демонстранты, так и полицейские.