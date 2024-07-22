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Политика ,  
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Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из Бангладеш в связи с беспорядками

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Индия эвакуировала более 4,5 тыс. индийских студентов из охваченной беспорядками Бангладеш, сообщил МИД страны.

Кроме того, индийская сторона приняла студентов из соседних стран, обучавшихся в Бангладеш, — 500 человек из Непала, 38 из Бутана и один с Мальдив.

В Бангладеш уже несколько дней продолжаются масштабные протесты. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение.

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По последним данным, в ходе беспорядков в Бангладеш погибли более 150 человек, свыше 1,5 тыс. получили ранения, сообщало AFP. Как писало агентство ранее, в столице страны Дакке для разгона демонстрантов полиция применяла боевые патроны.

Reuters отмечал, что с 18 июля доступ в интернет в Бангладеш был заблокирован: веб-сайты бангладешских СМИ не обновлялись, а их аккаунты в социальных сетях оставались неактивными.

Теги
Индия Бангладеш протесты беспорядки эвакуация студенты
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