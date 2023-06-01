Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж

Власти районов и нааселенных пунктов Шебекинского городского округа начали вывозить людей, сообщил губернаторо. Однако делать это небезопасно: «Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ». Губернатор пообещал, что к домам жителей находящихся под обстрелом населенных пунктов при необходимости срочной эвакуации подгонят защищенную технику.

Людей, прибывших из Шебекино, размещают в пунктах временного размещения в Белгороде. Самый крупный из них — спортивный комплекс «Белгород-арена» (на фото). Здесь можно разместить около 1 тыс. человек.

Жители Шебекино рассказали РБК, что для эвакуации нужно было связаться с администрацией по специальному номеру. «Вывезли военные за КПП, дальше автобусами повезли в Белгород <...> Автобусы и городские, и областные были, сотрудники администрации помогали сесть в автобусы», — пояснил РБК находящийся в Шебекино Олег