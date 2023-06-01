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Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил о непрекращающемся обстреле города Шебекино и расположенных рядом населенных пунктов. Ранения получили восемь человек. Власти занимаются эвакуацией людей, что под огнем небезопасно, отметил Гладков. Минобороны заявило, что в районе Шебекино ВСУ предприняли попытку вторжения, но российские военные отбили атаку. Согласно заявлениям губернатора, с начала недели город обстреливают каждый день. Каковы последствия ударов и что происходит с жителями Шебекино — в фоторепортаже РБК
Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из &laquo;Града&raquo;, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее число пострадавших увеличилось до восьми. Идет массированный обстрел города, отметил глава региона днем. Жители Шебекино рассказали РБК, что с трех часов ночи там были слышны взрывы. Загорелось здание общежития (на фото). &laquo;От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Гладков
Фото: Богдан Соболев / ТАСС

Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из «Града», пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее число пострадавших увеличилось до восьми. Идет массированный обстрел города, отметил глава региона днем. Жители Шебекино рассказали РБК, что с трех часов ночи там были слышны взрывы.

Загорелось здание общежития (на фото). «От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — рассказал Гладков

На фото&nbsp;&mdash; перекрытие въезда в Шебекино. Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 июня украинские формирования предприняли попытку вторжения в Шебекинский городской округ:&nbsp;&laquo;Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов&raquo;
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / TACC

На фото — перекрытие въезда в Шебекино.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 июня украинские формирования предприняли попытку вторжения в Шебекинский городской округ: «Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов»

Власти районов и нааселенных пунктов Шебекинского городского округа начали вывозить людей, сообщил губернаторо. Однако делать это небезопасно: &laquo;Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ&raquo;. Губернатор пообещал, что к домам жителей находящихся под обстрелом населенных пунктов при необходимости срочной эвакуации подгонят защищенную технику. Людей, прибывших из Шебекино, размещают в пунктах временного размещения в Белгороде. Самый крупный из них&nbsp;&mdash; спортивный комплекс &laquo;Белгород-арена&raquo; (на фото). Здесь можно разместить около 1 тыс. человек. Жители Шебекино рассказали РБК, что для эвакуации нужно было связаться с администрацией по специальному номеру. &laquo;Вывезли военные за КПП, дальше автобусами повезли в Белгород &lt;...&gt; Автобусы и городские, и областные были, сотрудники администрации помогали сесть в автобусы&raquo;,&nbsp;&mdash; пояснил РБК находящийся в Шебекино Олег
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Власти районов и нааселенных пунктов Шебекинского городского округа начали вывозить людей, сообщил губернаторо. Однако делать это небезопасно: «Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ». Губернатор пообещал, что к домам жителей находящихся под обстрелом населенных пунктов при необходимости срочной эвакуации подгонят защищенную технику.

Людей, прибывших из Шебекино, размещают в пунктах временного размещения в Белгороде. Самый крупный из них — спортивный комплекс «Белгород-арена» (на фото). Здесь можно разместить около 1 тыс. человек.

Жители Шебекино рассказали РБК, что для эвакуации нужно было связаться с администрацией по специальному номеру. «Вывезли военные за КПП, дальше автобусами повезли в Белгород <...> Автобусы и городские, и областные были, сотрудники администрации помогали сесть в автобусы», — пояснил РБК находящийся в Шебекино Олег

Позже Гладков рассказал, что самый крупный пункт временного размещения (ПВР) &laquo;постепенно заполняется&raquo;. На 15:00 &laquo;Белгород-Арена&raquo; (на фото) была заполненена, сообщили в мэрии Белгорода. &laquo;Всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил Гладков. Второй пункт принял более 200 человек, здесь дежурили психологи, а прибывающих обеспечивали горячим питанием. Губернатор также заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ, прорабатывается механизм, по которому их возьмут в вузы без экзаменов
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Позже Гладков рассказал, что самый крупный пункт временного размещения (ПВР) «постепенно заполняется». На 15:00 «Белгород-Арена» (на фото) была заполненена, сообщили в мэрии Белгорода. «Всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым», — отметил Гладков. Второй пункт принял более 200 человек, здесь дежурили психологи, а прибывающих обеспечивали горячим питанием.

Губернатор также заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ, прорабатывается механизм, по которому их возьмут в вузы без экзаменов

Город Шебекино также попал под обстрел в ночь на 31 мая, Вячеслав Гладков сообщил о нем около 04:00 мск. Позднее он написал, что массированный удар по городу нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) &laquo;Град&raquo;. На фото&nbsp;&mdash; последствия обстрела 31 мая
Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино также попал под обстрел в ночь на 31 мая, Вячеслав Гладков сообщил о нем около 04:00 мск. Позднее он написал, что массированный удар по городу нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». На фото — последствия обстрела 31 мая

В результате обстрела 31 мая пострадали четыре человека. В нескольких многоквартирных и частных домах, в школе и административных зданиях выбило стекла, повреждения получили фасады и кровля. Один магазин, по словам губернатора, сгорел полностью. Также было повреждено 12 автомобилей
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела 31 мая пострадали четыре человека. В нескольких многоквартирных и частных домах, в школе и административных зданиях выбило стекла, повреждения получили фасады и кровля. Один магазин, по словам губернатора, сгорел полностью. Также было повреждено 12 автомобилей

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрел. В регионе в октябре ввели средний режим реагирования, также здесь бессрочно действует высокий уровень террористической опасности
Фото: vvgladkov / Telegram

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно попадает под обстрел. В регионе в октябре ввели средний режим реагирования, также здесь бессрочно действует высокий уровень террористической опасности

Вячеслав Гладков 31 мая доложил Владимиру Путину о ситуации в области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в тот&nbsp;же день заявил, что в Кремле &laquo;действительно обеспокоены&raquo; ситуацией в Белгородской области, &laquo;принимаются меры&raquo;
Фото: vvgladkov / Telegram

Вячеслав Гладков 31 мая доложил Владимиру Путину о ситуации в области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в тот же день заявил, что в Кремле «действительно обеспокоены» ситуацией в Белгородской области, «принимаются меры»

На фоне учащающихся обстрелов детей из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить в Воронежскую область. Первые 300 детей были отправлены в Воронеж 31 мая. Разместить у себя жителей белгородских приграничных населенных пунктов согласились также в Калужской, Липецкой, Пензенской, Томской и Ярославской областях, в Крыму, на Ставрополье и в&nbsp;Северной Осетии. На фото&nbsp;&mdash; дети из Белгородской области во время заселения в оздоровительный&nbsp;лагерь&nbsp;&laquo;Ландыш&raquo; в Воронежской области 31 мая
Фото: Михаил Токмаков / ТАСС

На фоне учащающихся обстрелов детей из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить в Воронежскую область. Первые 300 детей были отправлены в Воронеж 31 мая. Разместить у себя жителей белгородских приграничных населенных пунктов согласились также в Калужской, Липецкой, Пензенской, Томской и Ярославской областях, в Крыму, на Ставрополье и в Северной Осетии.

На фото — дети из Белгородской области во время заселения в оздоровительный лагерь «Ландыш» в Воронежской области 31 мая

На фото&nbsp;&mdash; детей из Белгородской области привезли в оздоровительный лагерь &laquo;Ландыш&raquo;, 31 мая По словам губернатора, 200 человек (матери и бабушки с детьми) 1 июня отправятся в Пензу, на 3 июня запланирован отъезд еще 600 человек&nbsp;&mdash; в Калугу и Ярославль
Фото: Михаил Токмаков / ТАСС

На фото — детей из Белгородской области привезли в оздоровительный лагерь «Ландыш», 31 мая

По словам губернатора, 200 человек (матери и бабушки с детьми) 1 июня отправятся в Пензу, на 3 июня запланирован отъезд еще 600 человек — в Калугу и Ярославль

Город Шебекино после обстрелов 31 мая
Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино после обстрелов 31 мая

30 мая Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в округе зарегистрировали 155 прилетов. 48 попало в Шебекино. На фото&nbsp;&mdash; последствия обстрелов в этот день
Фото: vvgladkov / Telegram

30 мая Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в округе зарегистрировали 155 прилетов. 48 попало в Шебекино. На фото — последствия обстрелов в этот день

Теги
мультимедиа Шебекино Белгородская область обстрел ВСУ Минобороны Вячеслав Гладков пожары
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