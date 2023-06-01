Жители Шебекино рассказали о попытках уехать из города

С утра 1 июня украинские военные усилили обстрелы Шебекино в Белгородской области, Минобороны сообщило об отбитой попытке прорыва. На фоне усиления обстрелов некоторые жители пытаются выехать из города, рассказали они РБК

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Некоторые жители города Шебекино в Белгородской области на границе с Украиной пытаются выехать из города, рассказали они РБК. С утра 1 июня идет «непрекращающийся обстрел» города, заявлял ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Областной оперштаб также сообщил, что не занимается обзвоном жителей с призывами уехать из региона. «Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев», — сообщили там.

По словам местных жителей, опрошенных РБК, сейчас в Шебекино «все пылает и звуки взрывов». «Я с тремя детьми пытаюсь выбраться своими силами, но взрывов слишком много и очень тяжело контролировать детей. От властей есть помощь с эвакуацией, но не такая большая, как хотелось бы», — сообщил РБК житель Шебекино.

По словам жительницы Шебекино Юлии, сейчас власти вывозят жителей, которые обратились сами. Об этом же писал белгородский губернатор: «Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам».

«Моя родственница — одна из тех, кто, не дожидаясь, когда с ней свяжутся, вышла вместе с соседями на остановку и сейчас уже едет вместе с ними за пределы города. По ее словам, никаких проблем нет. Выделены дополнительные транспортные средства, люди, которые организуют выезд. Они перекладными путями жителей вывозят — и старым, и малым — всем помогают. Единственное — конечно, не совсем быстро работает связь с администрацией», — рассказала РБК Юлия.

О проблемах со связью РБК сообщила и Анна, у которой в Шебекино живут родственники. «Свекровь лежачая, после инсульта. С ней невестка, после операции. Вывезти некому. Город сейчас снова под обстрелом. Связи нет. До администрации сейчас не дозвониться. Обращались еще вчера в администрацию. Ответили, что в Московскую область — к нам — не повезут. Звонили в Народный фронт. Но они могут ее вывезти только до Белгорода и передать нам. Но мы не сможем провезти ее на легковой машине. Нам ехать 750 км. Она не перенесет такую дорогу, для транспортировки нужна скорая», — рассказала она. Сейчас, по словам Анны, из города вывозят тех, «кто дозвонился в администрацию до обеда». Еще одна жительница Шебекино сообщила РБК, что при выезде «проблем не было, мы выехали сами, места в ПВР дают, белгородские власти помогают».

В городе Шебекино утром 1 июня «усилились обстрелы, уже близко стреляют», рассказал РБК житель города Александр. «Света нет часов с 7 утра, воды тоже. Я позвонил по номеру 122, подал заявку на эвакуацию, но, мне кажется, меня не скоро спасать будут. Сказали, много народу эвакуируется. Куда будут увозить, не сказали», — добавил он.

Утром 1 июня вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В прорыве участвовали порядка двух мотопехотных рот с танками. Их отбросили от границы, были убиты 30 человек и уничтожена бронетехника.