Липецкие власти разместят жителей Белгородской области

Игорь Артамонов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале о готовности региона принять жителей приграничных районов Белгородской области. Для них подготовят пункты временного размещения, а специалисты окажут необходимую медицинскую помощь.

«Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере «Прометей». Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг», — заверил губернатор. Он добавил, что область «всегда готова помогать, особенно когда речь идет о безопасности детей».

31 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что детей с приграничных территорий региона вывезут в Воронеж. «Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж», — сказал он.

В прямом эфире в тот же день Гладков рассказал, что обратился к главам Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, Крыма, Ставрополья, Северной Осетии: власти этих субъектов, по его словам, тоже откликнулись на просьбу разместить у себя жителей приграничных населенных пунктов.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. За прошедшие сутки только по Шебекинскому району было выпущено 215 снарядов.