Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града»

Пострадали четыре человека, никто не погиб. Сегодня из Грайворонского и Шебекинского округов начнут вывозить детей, первые 300 направятся в Воронеж. В Шебекино сгорел магазин и пострадали жилые дома

Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино Белгородской области ухудшается ситуация, в 3:15 ночи по городу нанесли массированный удар из РСЗО «Град», заявил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья», — написал губернатор.

Двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации. Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четыре частных домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждения получили также 12 автомобилей. Губернатор пообещал сегодня же начать ремонт зданий и провести его предельно быстро.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — добавил Гладков.

Шебекино вместе с другими приграничными территориями региона регулярно подвергается обстрелам. Накануне под обстрел попал пункт размещения жителей отселенных сел Шебекинского городского округа. Погиб охранник, еще двое человек ранены.

Этой же ночью, 31 мая, удар нанесли по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) под Краснодаром. По словам губернатора, Вениамина Кондратьева, объект атаковал беспилотник, там начался пожар. Shot писал, что во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута. «Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказал Кондратьев. К 4:40 мск огонь удалось потушить.