Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group Pro, 08:33
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 08:24
В группировке «Юг» заявили об идущих в бой без брони и оружия бойцах ВСУ Политика, 08:23
«Мы в центре мегатренда». Зачем в США делают ставку на инвестиции в мусор Pro, 08:19
МВД объявило в розыск трех генералов Украины Политика, 08:15
Операторы потратят на закупку новых вагонов не менее ₽1 трлн Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Гладков объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж Политика, 07:30
В больнице в Красноярске ввели карантин из-за вспышки кори среди детей Общество, 07:26
Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града» Политика, 07:24
Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года Финансы, 07:00
Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР Политика, 06:47
Кабмин оставил только одно замечание на проект повышения возраста призыва Политика, 06:45
Глава NASA спрогнозировал высадку на Марсе к 2040 году Технологии и медиа, 06:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града»

Белгородский губернатор Гладков: по Шебекино нанесли массированный удар из РСЗО Град
Пострадали четыре человека, никто не погиб. Сегодня из Грайворонского и Шебекинского округов начнут вывозить детей, первые 300 направятся в Воронеж. В Шебекино сгорел магазин и пострадали жилые дома
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино Белгородской области ухудшается ситуация, в 3:15 ночи по городу нанесли массированный удар из РСЗО «Град», заявил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья», — написал губернатор.

Двум женщинам оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации. Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четыре частных домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждения получили также 12 автомобилей. Губернатор пообещал сегодня же начать ремонт зданий и провести его предельно быстро.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — добавил Гладков.

Шебекино вместе с другими приграничными территориями региона регулярно подвергается обстрелам. Накануне под обстрел попал пункт размещения жителей отселенных сел Шебекинского городского округа. Погиб охранник, еще двое человек ранены.

Этой же ночью, 31 мая, удар нанесли по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) под Краснодаром. По словам губернатора, Вениамина Кондратьева, объект атаковал беспилотник, там начался пожар. Shot писал, что во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута. «Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказал Кондратьев. К 4:40 мск огонь удалось потушить.

Читайте на РБК Pro
Четыре ловушки, которые отделяют руководителей от великих прорывов
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии

Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града»
Губернатор Гладков сообщил о массированном ударе по Шебекино из «Града»

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино «Град»
Материалы по теме
Как выглядит пункт размещения белгородских переселенцев после обстрела
Политика
Мелитополь и Токмак попали под обстрел
Политика
Гладков заявил, что денег для помощи бизнесу из-за обстрелов стало меньше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter