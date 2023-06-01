Гладков: два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новопетровки учителях

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Два преподавателя сельской школы пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается», — уточнил он.

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