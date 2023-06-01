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Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новопетровки учителях
Гладков: два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка
Два преподавателя сельской школы пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается», — уточнил он.
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