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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о 155 прилетах в Шебекинском округе

Гладков: в Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано 155 прилетов
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

В Шебекинском городском округе Белгородской области за сутки зафиксировали 155 прилетов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шесть снарядов было выпущено по пункту пропуска, 48 — по городу Шебекино, четыре завода были повреждены, а на одном из них четверо работников получили ожоги верхних дыхательных путей. «На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод», — добавил губернатор. 42 артиллерийских снаряда выпустили по селу Новая Таволжанка. В селе Муром зафиксировано 39 прилетов после минометного обстрела. Еще четыре снаряда прилетело по селу Архангельское, шесть — по Графовке (там погиб мужчина, напомнил Гладков), восемь — по селу Безлюдовка и два — по хутору Балки.

Под обстрел попали и другие районы Белгородской области.

  • В Грайворонском городском округе зафиксировали 39 прилетов. «Предварительно выявлены разрушения 16 домовладений», — сообщил губернатор.
  • В Краснояружском районе рядом с селом Староселье произошла атака дрона-камикадзе.
  • В Новооскольском городском округе «противник дважды предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников».
  • Волоконовский район обстреляли дважды.
  • В Борисовском районе был один минометный обстрел.
  • В Белгородском районе зафиксировано 20 прилетов, все они пришлись на село Журавлевка.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

22 мая в приграничный Грайворонский городской округ зашла диверсионная группа. На следующий день Минобороны объявило о разгроме диверсантов. В ведомстве сказали, что нападавшие потеряли 70 человек. При атаке погибли два человека, еще 13 пострадали.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ Украина обстрел

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