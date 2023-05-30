Белгородский губернатор сообщил о 155 прилетах в Шебекинском округе

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В Шебекинском городском округе Белгородской области за сутки зафиксировали 155 прилетов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шесть снарядов было выпущено по пункту пропуска, 48 — по городу Шебекино, четыре завода были повреждены, а на одном из них четверо работников получили ожоги верхних дыхательных путей. «На территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод», — добавил губернатор. 42 артиллерийских снаряда выпустили по селу Новая Таволжанка. В селе Муром зафиксировано 39 прилетов после минометного обстрела. Еще четыре снаряда прилетело по селу Архангельское, шесть — по Графовке (там погиб мужчина, напомнил Гладков), восемь — по селу Безлюдовка и два — по хутору Балки.

Под обстрел попали и другие районы Белгородской области.

В Грайворонском городском округе зафиксировали 39 прилетов. «Предварительно выявлены разрушения 16 домовладений», — сообщил губернатор.

В Краснояружском районе рядом с селом Староселье произошла атака дрона-камикадзе.

В Новооскольском городском округе «противник дважды предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников».

Волоконовский район обстреляли дважды.

В Борисовском районе был один минометный обстрел.

В Белгородском районе зафиксировано 20 прилетов, все они пришлись на село Журавлевка.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

22 мая в приграничный Грайворонский городской округ зашла диверсионная группа. На следующий день Минобороны объявило о разгроме диверсантов. В ведомстве сказали, что нападавшие потеряли 70 человек. При атаке погибли два человека, еще 13 пострадали.