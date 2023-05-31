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Гладков объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж

Гладков: детей из приграничных территорий Белгородской области вывезут в Воронеж

Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей в Воронеж. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Заявление губернатора прозвучало наутро после очередных обстрелов Шебекино. В результате удара пострадали четыре человека.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж», — сообщил губернатор.

Город Шебекино попал под обстрел в ночь на 31 мая, Гладков сообщил о нем около 04:00 мск. Позднее он написал, что массированный удар по городу нанесли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В нескольких многоквартирных и частных домах, в школе и административных зданиях выбило окна, повреждения также получили фасады и кровля. Один магазин, по словам Гладкова, сгорел полностью. Также были повреждены 12 автомобилей.

Шебекино и близлежащий Шебекинский городской округ регулярно попадают под обстрел с начала российской спецоперации. 30 мая губернатор писал, что за сутки в округе зарегистрировали 155 прилетов. 48 из них тогда попало в Шебекино. Еще 42 снаряда выпустили по селу Новая Таволжанка, 39 — по селу Муром.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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Гладков объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж
Гладков объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Шебекино Военная операция на Украине
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