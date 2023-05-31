Гладков сообщил о поврежденных домах и горящем транспорте в Шебекино

Шебекино снова под обстрелом, предварительно, пострадала одна женщина, в городе повреждены дома и горит транспорт, сообщил Гладков. Днем ранее было зафиксировано около 50 «прилетов» по городу

Обстрел Шебекино 27 мая (Фото: vvgladkov / Telegram)

В результате обстрела приграничного города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», — сообщил он. Другие подробности глава региона пообещал предоставить позже.

Телеграм-канал Mash пишет, что удары пришлись по центру города. Предварительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град».

Накануне, 30 мая, в Белгородской области один человек погиб при обстреле пункта временного размещения (ПВР) в санатории. Еще двое мужчин получили ранения, в тяжелом состоянии их доставили в больницу и там прооперировали. В этом ПВР были размещены жители приграничного села Середа Шебекинского округа, которых отселили около года назад.

Также под обстрелом в этот день было село Новая Таволжанка в том же округе. Там были повреждены дома, автомобиль и линия электропередач.

Гладков в конце мая стал регулярно публиковать подробную информацию об обстрелах территории области. В последние дни Шебекинский округ регулярно подвергается атакам, ежедневно фиксируется свыше сотни прилетов. 29 мая округ обстреляли свыше 150 раз, 42 «прилета» были по Шебекино.

27 мая губернатор назвал «самым тяжелым днем» для города — тогда в результате обстрела погиб мужчина, охранник одного из предприятий. Пострадали также двое подростков и еще один мужчина.

23 мая, когда из региона вытеснили проникших туда днем ранее диверсантов, Гладков, отвечая на вопросы жителей о «дырявой границе» и обстрелах, заявил: «У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас».