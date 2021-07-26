Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,45 73,28 EUR Нал. 87,65 86,49 USD Бирж. 74,04 +0,28 EUR Бирж. 87,21 +0,41 USD ЦБ. 73,77 +0,07 EUR ЦБ. 86,85 -0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 39164,00 +3785,00 IMOEX 3734,54 -0,53% RTSI 1596,59 -0,19% Brent 73,32 -0,68% DJIA 35061,55 +0,68% Nasdaq 14836,99 +1,04%
ЦБ выполнил обещание по максимуму
Лента новостей
Как разнообразить свой следующий уикенд 09:14, РБК и Lexus Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг Олимпийского турнира 09:12, Спорт Налог от ЕС на €1,1 млрд, рекорд по смертям президентов. Главное за ночь 09:08, Общество Саакашвили предложил Украине план после запуска «Северного потока-2» 09:07, Политика Первый стример на деревне: как китайские фермеры зарабатывают в соцсетях 08:57, PRO Быстрое свидание с технологиями: как выбрать идеальный ноутбук 08:48, РБК и ASUS Как экономить на командировках еще больше 08:23, РБК и Smartway Суд назначил принудительное лечение ходившему «изгонять Путина» шаману 08:23, Политика Число случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио превысило 150 08:10, Спорт Посла России вызвали в МИД Японии после предложения Москвы по Курилам 08:00, Политика Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест 07:54, РБК и Онланта РЖД получат субсидии за перевозку минтая с Дальнего Востока 07:26, Бизнес Бизнес на прокачку: как грамотно упаковать соцсети 07:25, РБК и Альфа-Банк Мишустин раскрыл «беспрецедентные» предложения по Курилам 07:15, Бизнес 90 млрд руб. на облачные решения: страхи и надежды российских компаний 06:52, РБК и #CloudMTS Токио выразит протест из-за визита Мишустина на Курилы 06:48, Политика Джезва, пуровер или кофемашина: как готовить кофе дома 06:22, РБК и Siemens «РИА Новости» сообщило о создании в России «самолета Судного дня» 06:09, Технологии и медиа С «Калашниковым» и Beretta на Ми-8 и Humvee: чем вооружены в Афганистане 06:00, Политика Три способа снизить затраты на командировки на 15% 05:44, РБК и Smartway В США выявили вспышку устойчивого к лечению смертельного грибка 05:41, Общество Эксперты назвали попавших в «красную зону» губернаторов 05:19, Политика Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок 05:16, РБК и ГАЗ Зачем нужен ноутбук с двумя дисплеями 05:05, РБК и ASUS SuperJob увидел двукратный рост спроса на медиков на фоне пандемии 05:00, Общество У границ России за неделю засекли 47 самолетов-разведчиков и дронов 04:39, Общество Сороковой по счету регион России ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 04:38, Общество Как изменить финансовое поведение и защитить свои накопления 04:21, РБК и Сбер
Газета
ЦБ выполнил обещание по максимуму
Газета № 117 (3406) (2607) Финансы,
0

ЦБ выполнил обещание по максимуму

Ключевая ставка повышена до 6,5%
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Это самое резкое повышение ставки с 2014 года. ЦБ также поднял прогноз по инфляции к диапазону 5,7–6,2%. Эксперты допускают, что на этом цикл повышения ставки не закончится
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%, говорится в сообщении регулятора. Это самое резкое повышение с декабря 2014 года, когда ЦБ на фоне роста девальвационных и инфляционных рисков повысил ставку с 10,5 до 17%.

Российская экономика уже во втором квартале этого года достигла допандемического уровня, и выпуск не успевает за растущим спросом. «C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отмечается в сообщении. Цель Банка России по инфляции — 4%. В июне же она продолжила ускоряться: рост цен достиг 6,5% и обновил максимальное значение с лета 2016 года. Дальнейшего разгона цен не произошло: на 19 июля инфляция осталась на прежнем уровне.

Прогноз по инфляции на конец года регулятор поменял — с апрельских 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 году. Средний уровень инфляции составит 6–6,2% в 2021 году и 4,1–4,9% в 2022-м (в прошлом прогнозе было 5,4–5,8% и 4–4,2% соответственно). Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — такой сигнал ЦБ заложил в заявление по итогам заседания по ставке. С учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции кредитные условия остаются мягкими, указывает регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что движение ставки необязательно остановится на 6,5%. «Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но и не предопределено», — подчеркнула она, отметив, что текущее повышение ставки «может стать последним» в цикле, при условии «снижения устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивого снижения инфляционных ожиданий». На брифинг Набиуллина надела брошь в виде тучи с каплями дождя.

Рынок прогнозировал несколько вариантов повышения ключевой ставки, которая в последнее время находилась на уровне 5,5%, — на 0,5, 0,75 и 1 п.п. Но, как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, наиболее ожидаемым был вариант роста сразу на 1 п.п., до 6,5%.

Финансы
Экономисты спрогнозировали повышение ключевой ставки выше 6% Фото: Андрей Любимов / РБК

Принятое решение соответствует верхней границе диапазона повышения ставки, который еще в конце июня задала председатель ЦБ. В интервью Bloomberg Набиуллина говорила, что совет директоров будет обсуждать повышение в широком диапазоне — от 0,25 до 1 п.п.

Сейчас риски значимо смещены в сторону проинфляционных, констатируют в ЦБ. Под влиянием низких процентных ставок и роста цен может более значительно снизиться склонность домашних хозяйств к сбережению, что также окажет давление на инфляцию. Другой источник рисков — сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках на фоне пандемии.

Как изменился прогноз Банка России

Банк России изменил и прогноз по росту ВВП в 2021 году: он повышен с 3–4% до 4–4,5%. Прогноз средней ключевой ставки в 2021 году также повышен: до 5,5–5,8% против апрельских 5–5,8%. Если считать среднюю ставку с 26 июля, то ее диапазон составит 6,5–7,1%. В 2022 году средняя ставка теперь прогнозируется в диапазоне 6–7% (вместо 5,3–6,3%). Это лишь ожидаемая траектория ключевой ставки, и ЦБ не обязан ей следовать.

Экономика
Инфляция в России обновила рекорд за пять лет Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Продолжит ли ЦБ курс на ужесточение

Банк России сфокусирован на текущей инфляции (месячной и даже недельной), обращала внимание в обзоре главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Цикл повышения ставки может завершиться на 6,5%, если ЦБ увидит быстрое замедление месячной инфляции до уровня годовой инфляции 4%, уточнила в разговоре с РБК экономист. «Сценарий повышения ставки до 7,5% возможен, если годовая инфляция будет ускоряться ближе к 7%, а в инфляционных ожиданиях населения будет отсутствовать положительная динамика», — отметила Донец.

Основной сигнал Банка России заключается в том, что «жара прошла» и ЦБ переходит в некую позицию охлаждения, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Безусловно, такого же агрессивного повышения ставки, как мы увидели на текущем ожидании, мы не ждем», — отмечает он. В то же время прогноз траектории ключевой ставки (6,5–7,1%) и скорее «консервативный» прогноз по инфляции (5,7–6,2%) предполагают возможность повышения ставки до 7–7,5% до конца текущего года, добавляет экономист.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в июне открывает для ЦБ возможность сильно повысить ставку «разом», завершив цикл повышения, писал в обзоре экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский. Такое повышение также может дать старт дискуссии о том, когда начнется снижение ставки, указал эксперт.

Блок видео рекомендаций

Банк России, выйдя на уровень высокой ставки, предпочтет подождать закрепления инфляции и инфляционных ожиданий на более низких уровнях, рассуждает Донец. «Где бы ни закончился цикл повышения ставки, это будет началом продолжительной паузы, которая, скорее всего, займет всю первую половину 2022 года», — отмечает экономист. Если краткосрочные факторы в инфляции не перерастут в устойчивые, снижение ставки возможно в 2022 году, считает и Сусин.

В самом оптимистичном сценарии ставка во второй половине 2021-го — первой половине 2022 года будет оставаться неизменной с последующим снижением до 6%, пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Но более реалистичным, судя по прогнозам ЦБ, пока видится сценарий ее доведения до 7–7,5% к концу года с последующим разворотом вниз во втором полугодии 2022 года», — отмечает он. Общая неопределенность по инфляции и ставкам чрезвычайно высока, считает аналитик.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Банк России , Инфляция , ключевая ставка
Материалы по теме
Экономисты спрогнозировали повышение ключевой ставки выше 6% Финансы
Инфляция в России обновила рекорд за пять лет Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter