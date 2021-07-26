ЦБ выполнил обещание по максимуму

Ключевая ставка повышена до 6,5%

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Это самое резкое повышение ставки с 2014 года. ЦБ также поднял прогноз по инфляции к диапазону 5,7–6,2%. Эксперты допускают, что на этом цикл повышения ставки не закончится

Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%, говорится в сообщении регулятора. Это самое резкое повышение с декабря 2014 года, когда ЦБ на фоне роста девальвационных и инфляционных рисков повысил ставку с 10,5 до 17%.

Российская экономика уже во втором квартале этого года достигла допандемического уровня, и выпуск не успевает за растущим спросом. «C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отмечается в сообщении. Цель Банка России по инфляции — 4%. В июне же она продолжила ускоряться: рост цен достиг 6,5% и обновил максимальное значение с лета 2016 года. Дальнейшего разгона цен не произошло: на 19 июля инфляция осталась на прежнем уровне.

Прогноз по инфляции на конец года регулятор поменял — с апрельских 4,7–5,2% до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 году. Средний уровень инфляции составит 6–6,2% в 2021 году и 4,1–4,9% в 2022-м (в прошлом прогнозе было 5,4–5,8% и 4–4,2% соответственно). Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — такой сигнал ЦБ заложил в заявление по итогам заседания по ставке. С учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции кредитные условия остаются мягкими, указывает регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что движение ставки необязательно остановится на 6,5%. «Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но и не предопределено», — подчеркнула она, отметив, что текущее повышение ставки «может стать последним» в цикле, при условии «снижения устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивого снижения инфляционных ожиданий». На брифинг Набиуллина надела брошь в виде тучи с каплями дождя.

Рынок прогнозировал несколько вариантов повышения ключевой ставки, которая в последнее время находилась на уровне 5,5%, — на 0,5, 0,75 и 1 п.п. Но, как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, наиболее ожидаемым был вариант роста сразу на 1 п.п., до 6,5%.

Принятое решение соответствует верхней границе диапазона повышения ставки, который еще в конце июня задала председатель ЦБ. В интервью Bloomberg Набиуллина говорила, что совет директоров будет обсуждать повышение в широком диапазоне — от 0,25 до 1 п.п.

Сейчас риски значимо смещены в сторону проинфляционных, констатируют в ЦБ. Под влиянием низких процентных ставок и роста цен может более значительно снизиться склонность домашних хозяйств к сбережению, что также окажет давление на инфляцию. Другой источник рисков — сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках на фоне пандемии.

Как изменился прогноз Банка России Банк России изменил и прогноз по росту ВВП в 2021 году: он повышен с 3–4% до 4–4,5%. Прогноз средней ключевой ставки в 2021 году также повышен: до 5,5–5,8% против апрельских 5–5,8%. Если считать среднюю ставку с 26 июля, то ее диапазон составит 6,5–7,1%. В 2022 году средняя ставка теперь прогнозируется в диапазоне 6–7% (вместо 5,3–6,3%). Это лишь ожидаемая траектория ключевой ставки, и ЦБ не обязан ей следовать.

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Продолжит ли ЦБ курс на ужесточение

Банк России сфокусирован на текущей инфляции (месячной и даже недельной), обращала внимание в обзоре главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Цикл повышения ставки может завершиться на 6,5%, если ЦБ увидит быстрое замедление месячной инфляции до уровня годовой инфляции 4%, уточнила в разговоре с РБК экономист. «Сценарий повышения ставки до 7,5% возможен, если годовая инфляция будет ускоряться ближе к 7%, а в инфляционных ожиданиях населения будет отсутствовать положительная динамика», — отметила Донец.

Основной сигнал Банка России заключается в том, что «жара прошла» и ЦБ переходит в некую позицию охлаждения, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Безусловно, такого же агрессивного повышения ставки, как мы увидели на текущем ожидании, мы не ждем», — отмечает он. В то же время прогноз траектории ключевой ставки (6,5–7,1%) и скорее «консервативный» прогноз по инфляции (5,7–6,2%) предполагают возможность повышения ставки до 7–7,5% до конца текущего года, добавляет экономист.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция в июне открывает для ЦБ возможность сильно повысить ставку «разом», завершив цикл повышения, писал в обзоре экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский. Такое повышение также может дать старт дискуссии о том, когда начнется снижение ставки, указал эксперт.

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Банк России, выйдя на уровень высокой ставки, предпочтет подождать закрепления инфляции и инфляционных ожиданий на более низких уровнях, рассуждает Донец. «Где бы ни закончился цикл повышения ставки, это будет началом продолжительной паузы, которая, скорее всего, займет всю первую половину 2022 года», — отмечает экономист. Если краткосрочные факторы в инфляции не перерастут в устойчивые, снижение ставки возможно в 2022 году, считает и Сусин.

В самом оптимистичном сценарии ставка во второй половине 2021-го — первой половине 2022 года будет оставаться неизменной с последующим снижением до 6%, пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Но более реалистичным, судя по прогнозам ЦБ, пока видится сценарий ее доведения до 7–7,5% к концу года с последующим разворотом вниз во втором полугодии 2022 года», — отмечает он. Общая неопределенность по инфляции и ставкам чрезвычайно высока, считает аналитик.